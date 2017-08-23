Поселок Горноуральский под Нижним Тагилом уже пятый день живет без воды

В поселке под Нижним Тагилом уже пятый день нет воды.

Из-за коммунальной аварии на водоводе в поселке Горноуральский, что под Нижним Тагилом, уже пятый день отсутствует вода. Населенный пункт снабжается водой от Верхне-Выйского гидроузла, и его коснулось масштабное отключение, которое произошло с 18 по 20 августа.





В Нижнем Тагиле воду включили на полдня раньше, но в поселке Горноуральский водоснабжение не возобновилось даже к вечеру. Из-за старого оборудования на водоводе случился прорыв. Местным жителям приходится возить воду из поселка Лаи, сообщает «Тагильский рабочий». Ремонтные работы продолжаются.