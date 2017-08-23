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Новости Нижнего Тагила

Поселок Горноуральский под Нижним Тагилом уже пятый день живет без воды

23 августа 2017, 15:05Добавить новость
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В поселке под Нижним Тагилом уже пятый день нет воды. 

Из-за коммунальной аварии на водоводе в поселке Горноуральский, что под Нижним Тагилом, уже пятый день отсутствует вода. Населенный пункт снабжается водой от Верхне-Выйского гидроузла, и его коснулось масштабное отключение, которое произошло с 18 по 20 августа.

В Нижнем Тагиле воду включили на полдня раньше, но в поселке Горноуральский водоснабжение не возобновилось даже к вечеру.  Из-за старого оборудования на водоводе случился прорыв. Местным жителям приходится возить воду из поселка Лаи, сообщает «Тагильский рабочий». Ремонтные работы продолжаются. 

 

 

 
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Комментарии (1)
6whnyf32 23.08.2017 20:13:39 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
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