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Новости Нижнего Тагила

Проверка по факту снятия всех денег с карты жительницы Нижнего Тагила начата Сбербанком

23 августа 2017, 13:40Добавить новость
банк,деньги,нарушение,проверка,Первое коллекторское бюро,сбербанк,задолженность,суд,Нижний Тагил
По факту перевода всех денежных средств с карты Сбербанк Натальи Кочневой в пользу «Первого коллекторского бюро» началась проверка сотрудниками банка. Служащие Сбербанка намерены разобраться в случившемся.

15 августа жительница Нижнего Тагила Наталья Кочнева осталась без заработной платы и отпускных начислений. С банковской карты Сбербанк у женщины списали все денежные средства в пользу «Первого коллекторского бюро».

 
Наталья рассказала редакции, что у нее был кредит и по нему образовалась задолженность. Однако у женщины было определение суда об отмене приказа по взысканию задолженности. 

 

После публикации новости на TagilCity.ru с пострадавшей тагильчанкой связались сотрудники Сбербанка.

 

Спасибо редакции TagilCity.ru за то, что отреагировали. Я писала претензии банку. Но до вашей новости со мной никто так и не связался, -- сообщила редакции TagilCity.ru Наталья.

 

 
© Камила Мориак, TagilCity.ru
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