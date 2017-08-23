Проверка по факту снятия всех денег с карты жительницы Нижнего Тагила начата Сбербанком

По факту перевода всех денежных средств с карты Сбербанк Натальи Кочневой в пользу «Первого коллекторского бюро» началась проверка сотрудниками банка. Служащие Сбербанка намерены разобраться в случившемся.

15 августа жительница Нижнего Тагила Наталья Кочнева осталась без заработной платы и отпускных начислений. С банковской карты Сбербанк у женщины списали все денежные средства в пользу «Первого коллекторского бюро».



Наталья рассказала редакции, что у нее был кредит и по нему образовалась задолженность. Однако у женщины было определение суда об отмене приказа по взысканию задолженности.

После публикации новости на TagilCity.ru с пострадавшей тагильчанкой связались сотрудники Сбербанка.