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Новости Нижнего Тагила

Волонтёры для поисков пропавшего 75-летнего пенсионера требуются в Нижнем Тагиле (ФОТО)

23 августа 2017, 17:05Добавить новость
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Штаб поисков развёрнут в коллективном саду «Северянка-2» на 150 участке в поселке Северный Нижнего Тагила. Поисковики ежедневно ожидают там помощи в поисках от волонтеров.

Напомним, 75-летний Власов Михаил Павлович пропал 20 августа. По предположению его близких, пенсионер мог направиться в лес за грибами.

До настоящего времени поиски пожилого мужчины силами поисковых отрядов и полиции не дали результатов.

 

 

 

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Поисковики остро нуждаются в помощи волонтёров. Шансы найти заблудившегося в лесу мужчину живым тают с каждым часом. Поскольку 75-летний Михаил Власов перенёс инфаркт и инсульт, он может быть дезориентирован и нуждаться в медицинской помощи.

 

Очень не хватает людей, а время идёт. Штаб поиска, расположенный в коллективном саду «Северянка-2» (ул. Садовая, участок 150), ежедневно ждёт волонтёров, готовых присоединиться к поискам, -- рассказала журналистам TagilCity.ru инфорг «Лиза Алерт» Евгения. 


Поисковики предупреждают, что все желающие принять участие в поисках должны быть в одежде и обуви, подходящих для длительных лесных походов. Также необходимо иметь с собой еду и воду. 

Дополнительную информацию можно получить от координаторов поиска по телефонам +7 (922) 161-16-21 Елена («Лиза Алерт») и +7 (904) 172-05-95 Игорь (Поисковый отряд «Скорпион»).

© Павел Щербина, TagilCity.ru
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