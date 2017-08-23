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Новости Нижнего Тагила

Война между защитниками животных и живодёрами развернулась в городах России (ФОТО)

23 августа 2017, 23:05Добавить новость
Екатеринбург,животные,закон,Россия,Свердловская область,живодеры,зоозащитники,догхантеры,собаки,война
Всё чаще в СМИ появляется информация о фактах издевательств над животными. В городах России началась война между теми, кто убивает животных и теми, кто их защищает.

Несовершенство законодательной базы приводит к тому, что люди, виновные в издевательствах над животными, несут минимальную ответственность.

Девочки-живодёрки из Самарской области за убийство котёнка получили штраф в размере 500 рублей. 13-летнюю девочку из посёлка Рудный под Екатеринбургом, которая издевалась над собаками, не могут остановить ни полиция, ни родители, ни соседи. 31-летний Данила Кислицын, который отравил тысячу собак, отделался уплатой 20 рублей за каждое убитое животное.

Подобные ситуации вызывают злость среди защитников животных и, не имея законных методов воздействия на живодёров, они начинают чинить самосуд.

В Мурманске неустановленные лица напали на микроавтобус живодёров: окна оказались разбиты, шины изрезаны. Джип известного киевского догхантера Алексея Святогора сожгли неизвестные. Джип жителя Магадана тоже оказался сожжён после того, как водитель сбил на нём лабрадора по кличке Барт.


Екатеринбург,животные,закон,Россия,Свердловская область,живодеры,зоозащитники,догхантеры,собаки,войнаЕкатеринбург,животные,закон,Россия,Свердловская область,живодеры,зоозащитники,догхантеры,собаки,войнаЕкатеринбург,животные,закон,Россия,Свердловская область,живодеры,зоозащитники,догхантеры,собаки,война
Фото: «Новые известия»


Убийцы животных не остаются в долгу. Самарский догхантер убил пенсионерку за то, что она мешала ему травить собак. Женщина попыталась остановить травлю животных и в ответ получила 12 ударов ножом в грудь. Истекая кровью, жертва смогла добраться до подъезда и позвонить по домофону в свою квартиру. Скорая приехала слишком поздно, женщина умерла на руках мужа.

 

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Как передают «Новые известия» главная причина начавшейся войны заключена в отсутствии антиживодёрских законов. В середине июля защитники животных пикетировали здание Государственной Думы, требуя от законодателей ужесточения наказания за издевательство над животными. 16 сентября планируется проведение всероссийской акции «Закон нужен сейчас», для участия в которой уже подписались 10 000 человек.

На Украине подобные изменения уже приняты. В трёх чтениях украинские депутаты утвердили изменения в уголовном кодексе. Теперь за убийство животных преступнику может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.

Война между защитниками животных и живодёрами может разрастись. Об этом говорят результаты опроса, проведённого юридической ассоциацией «Зооправо». Большинство респондентов проголосовало за идею самосуда над живодёрами.

 

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Комментарии (4)
Эдуард Рыбаков 23.08.2017 23:45:06 #
А кто защитит людей от собак и зоофилов? Никто об этом не задумывается?? Как можно вобще жизнь и здоровье человека ставить выше животного???
Эдуард Рыбаков 23.08.2017 23:45:56 #
Интересно, а зачем три опроса подряд
балбес 24.08.2017 02:56:48 #
А зачем нам знать какие законы приняли укродепутаты в своей дурацкой Верховной Раде ? Я когда шел ночью с работы домой так меня свора собак атаковала . А я изловчился и стукнул одну зазевавшуюсю палкой по морде , отчего она упала и дико завыла а остальные убежали. А чего там в хохляндии напринимали , мне пофиг !
Эдуард Рыбаков 24.08.2017 03:08:42 #
Могут ведь и у нас до такого дибилизма додуматься.
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