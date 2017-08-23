Война между защитниками животных и живодёрами развернулась в городах России (ФОТО)

Несовершенство законодательной базы приводит к тому, что люди, виновные в издевательствах над животными, несут минимальную ответственность.



Девочки-живодёрки из Самарской области за убийство котёнка получили штраф в размере 500 рублей. 13-летнюю девочку из посёлка Рудный под Екатеринбургом, которая издевалась над собаками, не могут остановить ни полиция, ни родители, ни соседи. 31-летний Данила Кислицын, который отравил тысячу собак, отделался уплатой 20 рублей за каждое убитое животное.



Подобные ситуации вызывают злость среди защитников животных и, не имея законных методов воздействия на живодёров, они начинают чинить самосуд.



В Мурманске неустановленные лица напали на микроавтобус живодёров: окна оказались разбиты, шины изрезаны. Джип известного киевского догхантера Алексея Святогора сожгли неизвестные. Джип жителя Магадана тоже оказался сожжён после того, как водитель сбил на нём лабрадора по кличке Барт.

Фото: «Новые известия»



Убийцы животных не остаются в долгу. Самарский догхантер убил пенсионерку за то, что она мешала ему травить собак. Женщина попыталась остановить травлю животных и в ответ получила 12 ударов ножом в грудь. Истекая кровью, жертва смогла добраться до подъезда и позвонить по домофону в свою квартиру. Скорая приехала слишком поздно, женщина умерла на руках мужа.



Как передают «Новые известия» главная причина начавшейся войны заключена в отсутствии антиживодёрских законов. В середине июля защитники животных пикетировали здание Государственной Думы, требуя от законодателей ужесточения наказания за издевательство над животными. 16 сентября планируется проведение всероссийской акции «Закон нужен сейчас», для участия в которой уже подписались 10 000 человек.



На Украине подобные изменения уже приняты. В трёх чтениях украинские депутаты утвердили изменения в уголовном кодексе. Теперь за убийство животных преступнику может грозить лишение свободы на срок от 5 до 8 лет.



Война между защитниками животных и живодёрами может разрастись. Об этом говорят результаты опроса, проведённого юридической ассоциацией «Зооправо». Большинство респондентов проголосовало за идею самосуда над живодёрами.