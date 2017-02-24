34 тыс. руб. мужчина отсудил у школы за травму сына на уроке физкультуры в Свердловской области

В 2015 году школьник получил перелом руки на уроке физкультуры во время прыжка через спортивный снаряд. Инцидент произошел в одной из школ Белоярского района Свердловской области.

Как пишет Е1, мальчик уже ранее ломал руку и был освобожден от уроков физкультуры на 12 месяцев. Однако когда в классе сменилась классная руководитель, мальчика отправили посещать физкультуру, сославшись на отсутствие медицинской справки об освобождении от физических занятий.





Отец мальчика подал исковое заявление в Белоярский районный суд, где было вынесено решение о возмещении семье пострадавшего ребенка морального и материального вреда в размере 34 тыс. руб.



