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Новости Нижнего Тагила

Кот Граф и его хозяин из Нижнего Тагила добрались до Байкала (ФОТО)

24 февраля 2017, 10:35Добавить новость
Нижний Тагил,Свердловская область,путешествие,байкал,кот,Россия,животные
Путешественник из Нижнего Тагила Андрей Останин и его кот Граф добрались до озера Байкал, об этом сообщает Е1.RU. Холод не помешал путешественникам из Нижнего Тагила отправиться в Сибирь на озеро Байкал. От Нижнего Тагила друзья ехали на автомобиле. По льду озера кот Граф и его хозяин Андрей передвигаются на велосипеде. Кот в это время сидит на руле в специальной корзинке, хозяин крутит педали. 

Погода на озере сейчас отличная, как говорит Андрей – около 0° С. Сегодня у туристов запланирован маршрут вокруг крупнейшего острова на озере  Ольхона. 

Тагильские путешественники ночевать будут в палатке. Как говорит хозяин кота, он его редко выпускает на лед, потому что много снега. Специальный комбинезон коту пока не нужен – на улице не холодно, но для того, чтобы не замерзли лапы Графа, Андрей надевает ему теплые носочки.

Напомним, путешественники отправились в путь 20 февраля.

Это уже не первое путешествие хозяина с котом. Граф и его хозяин Андрей Останин побывали на Эльбрусе и в Кунгурских пещерах.
Нижний Тагил,Свердловская область,путешествие,байкал,кот,Россия,животные
Фото: @graf_andreevich / Андрей Останин
© TagilCity.ru
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