Кот Граф и его хозяин из Нижнего Тагила добрались до Байкала (ФОТО)

Путешественник из Нижнего Тагила Андрей Останин и его кот Граф добрались до озера Байкал, об этом сообщает Е1.RU. Холод не помешал путешественникам из Нижнего Тагила отправиться в Сибирь на озеро Байкал. От Нижнего Тагила друзья ехали на автомобиле. По льду озера кот Граф и его хозяин Андрей передвигаются на велосипеде. Кот в это время сидит на руле в специальной корзинке, хозяин крутит педали.
Погода на озере сейчас отличная, как говорит Андрей – около 0° С. Сегодня у туристов запланирован маршрут вокруг крупнейшего острова на озере – Ольхона.
Тагильские путешественники ночевать будут в палатке. Как говорит хозяин кота, он его редко выпускает на лед, потому что много снега. Специальный комбинезон коту пока не нужен – на улице не холодно, но для того, чтобы не замерзли лапы Графа, Андрей надевает ему теплые носочки.
Напомним, путешественники отправились в путь 20 февраля.
Это уже не первое путешествие хозяина с котом. Граф и его хозяин Андрей Останин побывали на Эльбрусе и в Кунгурских пещерах.
Фото: @graf_andreevich / Андрей Останин