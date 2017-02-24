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Новости Нижнего Тагила

Памятник российским военным «Солдаты России» открыли в Екатеринбурге (ФОТО)

24 февраля 2017, 12:30Добавить новость
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В уральской столице открыли скульптурную композицию «Солдаты России», об этом сообщила ежедневная газета «Вечерние ведомости». Торжественное открытие нового памятника «Солдаты России» было приурочено ко Дню защитника отечества
Памятник представляет из себя 5 фигур, объединенных в единую композицию. Каждая фигура символизирует какой-либо род войск. Идея памятника – показать единство вооруженных сил Российской Федерации: воздушно-космические, сухопутные войска, ВМФ, ракетные войска стратегического назначения и ВДВ.

23 февраля на открытие скульптурной композиции пришли жители Екатеринбурга и гости города. У участников мероприятия была возможность посмотреть выступление ансамбля ЦВО, молодых артистов и поесть горячую кашу. 

Презентацию памятника посетил депутат Государственной думы Андрей Альшевских. Жители подходили к нему и задавали вопросы о работе Госдумы, на которые депутат с удовольствием отвечал.
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