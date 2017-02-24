Укравшие пять полувагонов с территории УВЗ тагильчане получили три года условно

Вместо 6 лет лишения свободы 2 работника Уралвагонзавода, укравшие вагоны, получили условный срок и денежный штраф, сообщает агентство новостей «Между строк». В конце 2015 года 2 работника УВЗ и сотрудник локомотивного депо Смычка совершили кражу 5 полувагонов с территории нижнетагильского предприятия. Было возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, который всех троих приговорил к 3-м годам лишения свободы условно. Также преступники, совершившие кражу, должны будут выплатить денежную компенсацию материального ущерба в размере 847,4 тысячи рублей.
В деле имеются видеодоказательства исчезновения вагонов, однако осужденные свою вину так и не признали, а украденные вагоны не найдены до сих пор. Возможно, их уже распилили, порезали и реализовали как металлолом, предположил прокурор Ленинского района Владимир Мартынов.