| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Укравшие пять полувагонов с территории УВЗ тагильчане получили три года условно

24 февраля 2017, 11:20Добавить новость
Нижний Тагил,УВЗ,кража,суд,полувагон,вор,смычка,железная дорога
Вместо 6 лет лишения свободы 2 работника Уралвагонзавода, укравшие вагоны, получили условный срок и денежный штраф, сообщает агентство новостей «Между строк». В конце 2015 года 2 работника УВЗ и сотрудник локомотивного депо Смычка совершили кражу 5 полувагонов с территории нижнетагильского предприятия. Было возбуждено уголовное дело. Состоялся суд, который всех троих приговорил к 3-м годам лишения свободы условно. Также преступники, совершившие кражу, должны будут выплатить денежную компенсацию материального ущерба в размере 847,4 тысячи рублей.

В деле имеются видеодоказательства исчезновения вагонов, однако осужденные свою вину так и не признали, а украденные вагоны не найдены до сих пор. Возможно, их уже распилили, порезали и реализовали как металлолом, предположил прокурор Ленинского района Владимир Мартынов. 
© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
Инкассатор из Пригородного района Нижнего Тагила обвиняется в совершении нескольких краж денег из банкомата 16 декабря 2016, 16:35
Конструкторское бюро нижнетагильской корпорации «Уралвагонзавод» провело авторизацию двух депо 4 ноября 2016, 09:10 1
Тагильчанин вынес из магазина в Чайковском почти 2 миллиона рублей 31 марта 2016, 17:00 2

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 42
Подписаться на новости