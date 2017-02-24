Накануне Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья в России. Благодаря новому закону, граждане смогут приватизировать принадлежащее им фактически жилье. Документ официально опубликован 22 февраля.

Заметим, что ранее было известно, что приватизация завершится 1 марта текущего года, однако новый закон отменяет данное решение. Теперь граждане смогут официально оформить в собственность жилье, в котором они проживают, пишет «Областная газета».





Стоит отметить, что принять участие в приватизации может каждый россиянин, но только единожды.