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Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья в России

24 февраля 2017, 10:05Добавить новость
Россия,Свердловская область,жилье,Путин,собственность,приватизация,закон

Накануне Владимир Путин подписал закон о бессрочной приватизации жилья в России. Благодаря новому закону, граждане смогут приватизировать принадлежащее им фактически жилье. Документ официально опубликован 22 февраля.

Заметим, что ранее было известно, что приватизация завершится 1 марта текущего года, однако новый закон отменяет данное решение. Теперь граждане смогут официально оформить в собственность жилье, в котором они проживают, пишет «Областная газета».

Стоит отметить, что принять участие в приватизации может каждый россиянин, но только единожды.

© TagilCity.ru
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