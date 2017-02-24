Жители Екатеринбурга провели флешмоб против строительства Храма на воде (ФОТО)

23 февраля жители Екатеринбурга провели флешмоб на городском пруду. Данное мероприятие стало своеобразной акцией протеста против строительства Храма на воде на городском пруду в центре Екатеринбурга.

Организаторы мероприятия собрали участников у беседки у дома Севастьянова. Изначально планировалось выйти на лед и встать в круг посередине пруда, однако, как пишет URA.RU, погодные условия сделали выход на гладь пруда небезопасным. Тогда было принято решение выстроиться в цепочку, взявшись за руки, вдоль набережной.





Несмотря на свою инициативность, организаторы и участники мероприятия не верят в успех данного флешмоба, но рады, что хотя бы так смогли привлечь внимание людей к вопросу о недопустимости строительства Храма на воде.



