| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Жители Екатеринбурга провели флешмоб против строительства Храма на воде (ФОТО)

24 февраля 2017, 09:35Добавить новость
город,Екатеринбург,Свердловская область,флешмоб,набережная,Храм на воде,протест,активисты

23 февраля жители Екатеринбурга провели флешмоб на городском пруду. Данное мероприятие стало своеобразной акцией протеста против строительства Храма на воде на городском пруду в центре Екатеринбурга.

Организаторы мероприятия собрали участников у беседки у дома Севастьянова. Изначально планировалось выйти на лед и встать в круг посередине пруда, однако, как пишет URA.RU, погодные условия сделали выход на гладь пруда небезопасным. Тогда было принято решение выстроиться в цепочку, взявшись за руки, вдоль набережной.

Несмотря на свою инициативность, организаторы и участники мероприятия не верят в успех данного флешмоба, но рады, что хотя бы так смогли привлечь внимание людей к вопросу о недопустимости строительства Храма на воде.

Городской пруд — это наше Отечество. Вокруг него формировался исторический Екатеринбург, и люди, пришедшие на мирную акцию протеста, фактически пришли защищать свое Отечество, хотя в целом мероприятие прошло на позитиве. Несмотря на утро выходного дня, мы насчитали около двухсот человек, которые приняли участие во флешмобе, чуть позже пришло еще много опоздавших, -- рассказал активист Дмитрий Москвин.

© TagilCity.ru
метки , , , , , , ,
В Екатеринбурге гастарбайтеры собираются провести акции протеста и голодовку (ФОТО) 6 октября 2016, 09:20 1
Поклонники арестованного блоггера Соколовского в Екатеринбурге вышли на митинг (ФОТО) 7 сентября 2016, 11:35 4
Грустный пикачу вместо покебола: в Екатеринбурге вновь раскрасили каменный шар у здания Правительства области (ФОТО) 17 августа 2016, 15:10

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 33
Подписаться на новости