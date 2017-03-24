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Новости Нижнего Тагила

Генеральный прокурор России прилетел в Екатеринбург чтобы проверить исполнение обязательств по госконтрактам

24 марта 2017, 09:45Добавить новость
город,Екатеринбург,закон,проверка,Свердловская область,совещание,генпрокурор,Чайка

Юрий Чайка прилетел в столицу Урала с рабочим визитом. В аэропорту его встретил губернатор.

Генеральный прокурор намерен провести совещание по соблюдению в Свердловской области и ряде других регионов законодательства о своевременной оплате заказчиками обязательств по исполненным муниципальным и государственным контрактам. Совещание состоится 24 марта, в этот же день у генпрокурора намечена встреча с Евгением Куйвашевым.

 

Как сообщают неофициальные источники, Юрий Чайка прибыл в Екатеринбург еще вчера и вечером отужинал в одном из ресторанов города со своими друзьями и одногруппниками. Разместился Чайка в отеле «Хайятт», сообщает ZNAK.

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