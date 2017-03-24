Молодой тагильчанин пропал в начале недели (ФОТО)

В последний раз он выходил на связь около 17:30 местного времени и находился в Нижнем Тагиле, по адресу улица Карла Маркса дом 42. С этого времени информации о нём нет и телефоны отключены, -- сообщил друг пропавшего.

Вместе с ним пропала и его машина Hyundai Solaris с госномером Х 659 РО, 96.





Заявление о розыске поступило вчера, и уже начались розыскные мероприятия, -- сообщили редакции TagilCity.ru в УВД Нижнего Тагила.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении этого молодого человека, просьба сообщить в дежурную часть 16 отделения полиции по номеру +7 (3435) 97-64-02.



