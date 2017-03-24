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Новости Нижнего Тагила

Руководители УВЗ в Нижнем Тагиле посоревнуются в профмастерстве на чемпионате по стратегии и управлению бизнесом

24 марта 2017, 12:45Добавить новость
Нижний Тагил,УВЗ,профессионализм,профессиональное мастерство,конкурс,талант,сотрудники,руководитель,специалисты
На УВЗ состоится чемпионат по стратегии и управлению бизнесом для руководителей. Также он станет и образовательной программой, сообщает пресс-служба «Уралвагонзавода». Такое мероприятие на УВЗ в Нижнем Тагиле пройдет впервые и будет направлено на получение практических знаний разработки и реализации стратегии компании, в том числе, разработки системы слаженного взаимодействия всех подразделений между собой.
 
Для участия в финальной программе мероприятия будет сформировано 8 групп, каждая из которых будет осуществлять управление предприятиями с одинаковыми стартовыми возможностями. Победит та команда, которая разработает более эффективную управленческую стратегию виртуальным предприятием и выйдет на самый высокий показатель доходности. 
 
Эффективность всех решений будет оценивать компьютерная программа. 
© TagilCity.ru
Уралвагонзавод (УВЗ)
(3435) 345-270, 345-470
(3435) 345-169
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