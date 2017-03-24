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Новости Нижнего Тагила

Свердловские подростки смогут изучать ПДД в мобильном автогородке с макетами светофоров и мини-автомобилями (ФОТО)

24 марта 2017, 12:25Добавить новость
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Школьники в Свердловской области теперь смогут изучать ПДД на практике – в области появился первый мобильный городок с макетами светофоров, мини-автомобилями, дорожными знаками.  Городок можно транспортировать из одного муниципалитета в другой. Обучения будут проводить опытные инструкторы, сообщается на официальном сайте областной администрации. После успешного освоения детьми ПДД, им будет разрешено прокатиться на мини-автомобилях и поучаствовать в искусственно смоделированных дорожных ситуациях.
 
Сейчас городок находится на территории Екатеринбургского кадетского корпуса, позже будет составлен маршрут, по которому учебное пособие объедет всю область. 
 
Следующая стадия развития  это дополнение автогородка средствами для детей младшего возраста. 
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Фото: официальный сайт Правительства Свердловской области
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