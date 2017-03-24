| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Тройня родилась у чакоанских мар в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

24 марта 2017, 14:50Добавить новость
Екатеринбург,Свердловская область,экология,зоопарк,животные,флора,потомство
В зоопарке Екатеринбурга у чакоанских мар родилась тройня. Мара – это грызун из Южной Америки, еще ее называют патагонский заяц, сообщает Е1. В зоопарке заметили, что все детеныши здоровы, питаются маминым молоком и уже могут самостоятельно передвигаться. Первый детеныш – самый крупный, а три штуки – это максимальное количество в помете у чакоанских мар.
 
Пара необычных зверьков прибыла в Екатеринбург из Московского зоопарка и в августе 2016 года у них уже родился первенец. 





Екатеринбург,Свердловская область,экология,зоопарк,животные,флора,потомствоЕкатеринбург,Свердловская область,экология,зоопарк,животные,флора,потомствоЕкатеринбург,Свердловская область,экология,зоопарк,животные,флора,потомствоЕкатеринбург,Свердловская область,экология,зоопарк,животные,флора,потомство
Фото: Артём Устюжанин / E1.RU
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
метки , , , , , ,
Медведи раньше обычного вышли из зимней спячки в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО) 5 марта, 10:00
«Зоомистер-2017» будет определен по результатам зрительского голосования в Екатеринбурге (ФОТО) 20 февраля, 09:05
10-килограммовый камышовый кот живет в квартире екатеринбуржца (ФОТО, ВИДЕО) 26 ноября 2016, 10:30 3

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 123
Подписаться на новости