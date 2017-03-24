Тройня родилась у чакоанских мар в зоопарке Екатеринбурга (ФОТО)

В зоопарке заметили, что все детеныши здоровы, питаются маминым молоком и уже могут самостоятельно передвигаться. Первый детеныш – самый крупный, а три штуки – это максимальное количество в помете у чакоанских мар.

Пара необычных зверьков прибыла в Екатеринбург из Московского зоопарка и в августе 2016 года у них уже родился первенец.







