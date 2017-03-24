Житель Новоуральска обнаружил «фекалии» в банке с томатным соусом (ФОТО, ВИДЕО)

В Новоуральске Свердловской области местный житель обнаружил в банке с томатным соусом предмет, похожий на высохшие фекалии.

Как сообщает сам пострадавший, он отправил находку на экспертизу в Роспотребнадзор. Данный соус производят на территории Свердловской области, и ранее у покупателя не было претензий к качеству продукта. Но в злополучный день мужчина решил перелить соус в другую емкость и обнаружил на дне бутылки странный предмет, предположительно органического происхождения, пишет портал Ура.ру.

Как говорит очевидец, по структуре и запаху – это фекалии. Однако представители компании, производящей соусы, сообщили, что такое невозможно и скорее всего это плесень, образовавшаяся в банке из-за попадания воздуха. Производители продукта обещали разобраться в ситуации.



