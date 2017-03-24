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Новости Нижнего Тагила

Житель Новоуральска обнаружил «фекалии» в банке с томатным соусом (ФОТО, ВИДЕО)

24 марта 2017, 15:10Добавить новость
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В Новоуральске Свердловской области местный житель обнаружил в банке с томатным соусом предмет, похожий на высохшие фекалии. Как сообщает сам пострадавший, он отправил находку на экспертизу в Роспотребнадзор. Данный соус производят на территории Свердловской области, и ранее у покупателя не было претензий к качеству продукта. Но в злополучный день мужчина решил перелить соус в другую емкость и обнаружил на дне бутылки странный предмет, предположительно органического происхождения, пишет портал Ура.ру.
 
Как говорит очевидец, по структуре и запаху – это фекалии. Однако представители компании, производящей соусы, сообщили, что такое невозможно и скорее всего это плесень, образовавшаяся в банке из-за попадания воздуха. Производители продукта обещали разобраться в ситуации.

Напомним, накануне СМИ стало известно об отравлении женщины салатом с гусеницами в одном из ресторанов Екатеринбурга.

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Фото, видео: Владимир Белавин / URA.RU
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