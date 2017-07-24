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Новости Нижнего Тагила

23-летний Михаил Марьюшкин разыскивается в Нижнем Тагиле: он не выходит на связь с 21 июля (ФОТО)

24 июля 2017, 07:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле родные и полиция разыскивают молодого человека, который не выходит на связь с 21 июля.

23-летний тагильчанин Михаил Марьюшкин, по предварительной информации, уехал на попутках в Екатеринбург от ТЦ «Кит». Его телефон вне зоны доступа, в сети он не появлялся и банковскими картами не расплачивался. Об этом в соцсетях рассказала сестра пропавшего.

Михаил был одет в черные джинсы, черную футболку-поло с белой каёмкой на воротнике, черные кеды. Рост пропавшего – 170-180 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза светлые.

Дома Михаила Марьюшкина ждёт жена и малолетний ребёнок.

 

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