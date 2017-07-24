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Новости Нижнего Тагила

Пропавшая воспитанница карпинского детского дома нашлась в Нижнем Тагиле

24 июля 2017, 12:40Добавить новость
Нижний Тагил,поиск,розыск,дети,подростки,карпинск,детский дом
16-летняя Александра Романова, ушедшая из детского дома в Карпинске 1 июля, нашлась в Нижнем Тагиле.

О том, что девушка нашлась, журналистам TagilCity.ru анонимно сообщили представители образовательного учреждения, где она воспитывается. В полиции Нижнего Тагила информацию подтвердили. 

 

Девушка жива и здорова. В Нижнем Тагиле она помещена в специальный центр временного содержания, -- отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.


После него Александра будет передана опекунам.

Напомним, сегодня также закончилась хэппи-эндом история поиска 23-летнего Михаила Марьюшкина.

 

 
© Павел Щербина, TagilCity.ru
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