Пропавшая воспитанница карпинского детского дома нашлась в Нижнем Тагиле

16-летняя Александра Романова, ушедшая из детского дома в Карпинске 1 июля, нашлась в Нижнем Тагиле.
О том, что девушка нашлась, журналистам TagilCity.ru анонимно сообщили представители образовательного учреждения, где она воспитывается. В полиции Нижнего Тагила информацию подтвердили.
Девушка жива и здорова. В Нижнем Тагиле она помещена в специальный центр временного содержания, -- отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.
После него Александра будет передана опекунам.
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