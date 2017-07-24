Пропавшая воспитанница карпинского детского дома нашлась в Нижнем Тагиле

О том, что девушка нашлась, журналистам TagilCity.ru анонимно сообщили представители образовательного учреждения, где она воспитывается. В полиции Нижнего Тагила информацию подтвердили.

Девушка жива и здорова. В Нижнем Тагиле она помещена в специальный центр временного содержания, -- отметили в пресс-группе УВД Нижнего Тагила.



После него Александра будет передана опекунам.



Напомним, сегодня также закончилась хэппи-эндом история поиска 23-летнего Михаила Марьюшкина.