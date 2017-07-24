Пропавший 23-летний Михаил Марьюшкин из Нижнего Тагила вышел на связь (ФОТО)

Пропавший 23-летний тагильчанин Михаил Марьюшкин нашёлся сегодня утром. Молодой человек не выходил на связь с 21 июля, и обеспокоенные родственники обратились в полицию для поисков.

Родственники Михаила сообщили, что сегодня утром он вышел на связь.

Миша нашелся. Этим утром вышел на связь. Когда вернется домой неизвестно. Сказал, что с ним все в порядке. Знаем только, что его не похитили инопланетяне и не продали в рабство. Я и моя семья безмерно благодарны Вам за помощь в поисках и поддержку! -- сообщила в соцсетях его сестра.



Напомним, Михаил уехал на попутках от ТЦ «КИТ» в Нижнем Тагиле, после чего он не отвечал на звонки и банковскими картами не расплачивался.