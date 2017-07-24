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Новости Нижнего Тагила

Пропавший 23-летний Михаил Марьюшкин из Нижнего Тагила вышел на связь (ФОТО)

24 июля 2017, 10:05Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,розыск,найден,пропал,поиск,Екатеринбург

Пропавший 23-летний тагильчанин Михаил Марьюшкин нашёлся сегодня утром. Молодой человек не выходил на связь с 21 июля, и обеспокоенные родственники обратились в полицию для поисков.

Родственники Михаила сообщили, что сегодня утром он вышел на связь.

 

Миша нашелся. Этим утром вышел на связь. Когда вернется домой неизвестно. Сказал, что с ним все в порядке. Знаем только, что его не похитили инопланетяне и не продали в рабство. Я и моя семья безмерно благодарны Вам за помощь в поисках и поддержку! -- сообщила в соцсетях его сестра.


Напомним, Михаил уехал на попутках от ТЦ «КИТ» в Нижнем Тагиле, после чего он не отвечал на звонки и банковскими картами не расплачивался.

 

Заявление о розыске поступило 22 июля. Розыскные мероприятия были начаты незамедлительно. В 6 утра молодой человек вышел на связь. С ним всё хорошо. Мама разыскиваемого даёт объяснения в отделе полиции №20, -- рассказали редакции TagilCity.ru в пресс-службе УВД Нижнего Тагила.

 

Нижний Тагил,полиция,розыск,найден,пропал,поиск,Екатеринбург
© Екатерина Малых, TagilCity.ru
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