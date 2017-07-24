Сотрудники нижнетагильских колоний пресекали массовые беспорядки в ИК-46 в Невьянске (ФОТО)

Тактико-специальное учение сотрудников ГУФСИН Нижнего Тагила прошло в Невьянске в колонии №46.

В мероприятии приняли участие сотрудники ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3.





Темой учений стало пресечение массовых беспорядков на территории учреждения. На территории были оборудованы специальные оперативные штабы, было выставлено оцепление.



Сотрудникам была дана оперативная задача.









На протяжении нескольких часов сотрудники ИК-46 и сводного отряда Нижнетагильской оперативной зоны оттачивали умения работать оперативно и слаженно при возникновении ЧС на вверенном им объекте.





Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области