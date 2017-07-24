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Новости Нижнего Тагила

Сотрудники нижнетагильских колоний пресекали массовые беспорядки в ИК-46 в Невьянске (ФОТО)

24 июля 2017, 10:00Добавить новость
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Тактико-специальное учение сотрудников ГУФСИН Нижнего Тагила прошло в Невьянске в колонии №46.

В мероприятии приняли участие сотрудники ИК-6, ИК-12, ИК-13, ЛИУ-51, СИЗО-3.

Темой учений стало пресечение массовых беспорядков на территории учреждения. На территории были оборудованы специальные оперативные штабы, было выставлено оцепление.

Сотрудникам была дана оперативная задача.


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На протяжении нескольких часов сотрудники ИК-46 и сводного отряда Нижнетагильской оперативной зоны оттачивали умения работать оперативно и слаженно при возникновении ЧС на вверенном им объекте.

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Фото: пресс-служба ГУФСИН по Свердловской области

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