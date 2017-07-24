Свалка из вскрытых посылок Почты России была обнаружена в Ростове-на-Дону (ВИДЕО)

Свалку обнаружил рыбак в камышах рядом с местным яхт-клубом. Видеозапись с места он разметил в социальных сетях. Он продемонстрировал пользователям, что посылки были вскрыты. Все без исключения были отправлены Почтой России в разные точки страны, передает ТАСС. Предположительно, бандероли не дошли до сортировочного центра в Ростове-на-Дону.





Всем клиентам будет возмещен ущерб: разъяснения по работе с компенсациями будут даны каждому адресату, заверили в пресс-службе компании. Сотрудники, которые допустили это нарушение, будут уволены, а материалы были переданы в полицию. Правоохранительные органы проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.