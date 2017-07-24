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Новости Нижнего Тагила

Юные тагильчане приняли участие в Дне безопасности (ФОТО)

24 июля 2017, 14:35Добавить новость
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Инспекторы ГИБДД Нижнего Тагила совместно с детьми Трудового отряда Мэра и сотрудниками центра «Мир» провели масштабное мероприятие по правилам безопасного поведения на дороге.

21 июля в Нижнем Тагиле прошло мероприятие по безопасности дорожного движения, которое состояло из нескольких этапов.

Младшие школьники приняли участие в квесте «Мы за безопасные каникулы!». Они собирали из паззлов дорожные знаки, а потом рассказывали о каждом из них.

Маленькие тагильчане проходили полосу препятствий, представляя себя водителями, взявшись за руки.

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Завершающим этапом дня безопасности стал конкурс рисунков. Дети рисовали на асфальте новые дорожные знаки, которые придумывали сами. Всем маленьким участникам мероприятия вручили сладкие призы.

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А в ГДТЮ в этот же день проходил конкурс «Велородео». Дети их дневного лагеря показали свое умение вождения велосипедов.

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Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила

Также юные тагильчане сдавали экзамен на знание ПДД, рисовали на асфальте ситуации - дорожные ловушки.

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