Юные тагильчане приняли участие в Дне безопасности (ФОТО)

21 июля в Нижнем Тагиле прошло мероприятие по безопасности дорожного движения, которое состояло из нескольких этапов.





Младшие школьники приняли участие в квесте «Мы за безопасные каникулы!». Они собирали из паззлов дорожные знаки, а потом рассказывали о каждом из них.





Маленькие тагильчане проходили полосу препятствий, представляя себя водителями, взявшись за руки.





Завершающим этапом дня безопасности стал конкурс рисунков. Дети рисовали на асфальте новые дорожные знаки, которые придумывали сами. Всем маленьким участникам мероприятия вручили сладкие призы.





А в ГДТЮ в этот же день проходил конкурс «Велородео». Дети их дневного лагеря показали свое умение вождения велосипедов.





Фото: отдел пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила





Также юные тагильчане сдавали экзамен на знание ПДД, рисовали на асфальте ситуации - дорожные ловушки.