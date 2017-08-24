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Новости Нижнего Тагила

463 млн рублей было потрачено на учебники для школьников Свердловской области

24 августа 2017, 15:30Добавить новость
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Школы Свердловской области полностью оснащены материалами к новому учебному году.

Власти Свердловской области потратили 463 млн рублей на учебники. Учебными материалами оснащены все школы региона, так что родителям покупать книги не придется.

 

Было закуплено более 1 млн книг и около 20 000 лабораторного и компьютерного оборудования. Дополнительные средства из федерального бюджета понадобились для покупки материалов к урокам астрономии, которые теперь будут обязательными для учеников 10-11 классов.

 

1 сентября в школу пойдут 481 000 свердловчан, из них 56 000 – в первый класс. Это на 1 000 первоклассников больше, чем в прошлом году, пишет интернет-газета Znak.

 
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