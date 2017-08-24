463 млн рублей было потрачено на учебники для школьников Свердловской области

Власти Свердловской области потратили 463 млн рублей на учебники. Учебными материалами оснащены все школы региона, так что родителям покупать книги не придется.

Было закуплено более 1 млн книг и около 20 000 лабораторного и компьютерного оборудования. Дополнительные средства из федерального бюджета понадобились для покупки материалов к урокам астрономии, которые теперь будут обязательными для учеников 10-11 классов.

1 сентября в школу пойдут 481 000 свердловчан, из них 56 000 – в первый класс. Это на 1 000 первоклассников больше, чем в прошлом году, пишет интернет-газета Znak.