Лучшие работники образовательных учреждений были награждены в Нижнем Тагиле (ФОТО)

24 августа в зале Городского Дворца детского и юношеского творчества прошло августовское педагогическое совещание. В нём приняли участие глава города Сергей Носов, начальник управления образования Игорь Юрлов, представители министерства образования Свердловской области, руководители и учителя нижнетагильских образовательных учреждений.



Глава города первым поздравил учителей с началом нового учебного года и рассказал о планах в развитии образовательной системы Нижнего Тагила.

В Нижнем Тагиле почти в два раза увеличилось количество победителей различных олимпиад и научно-практических конференций. Это, в первую очередь, итог вашей успешной профессиональной деятельности. Наши лицеи и гимназии входят в рейтинг лучших образовательных учреждений области и страны., -- подчеркнул мэр.

С поздравительным словом выступили замминистра образования Свердловской области Юрий Зеленов, депутаты Законодательного собрания Вячеслав Погудин и Михали Ершов, начальник МУ МВД России «Нижнетагильское» Ибрагим Абдулкадыров и епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий.



Лучшие работники системы образования Нижнего Тагила были награждены почётными грамотами, письмами, областными, ведомственными наградами и серебряными значками Заксобрания Свердловской области. В конце совещания с докладом об итогах прошедшего учебного года выступил начальник управления образования Игорь Юрлов, передаёт пресс-служба Администрации Нижнего Тагила.