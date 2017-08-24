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Новости Нижнего Тагила

Главный врач Свердловской клинической больницы обязал проконтролировать явку сотрудников на выборы 10 сентября

24 августа 2017, 00:05Добавить новость
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Главврач Областной клинической больницы №1 решил необычным способом агитировать своих сотрудников к явке на выборы 10 сентября.

Представители коллектива медицинского учреждения сообщили СМИ о том, что главный врач Феликс Бадаев жестко проконтролирует их явку на выборы 10 сентября. В соответствии с приказом, каждый заведующий должен провести учёт находящихся в подчинении сотрудников, которые пришли на выборы.

Сотрудник ОКБ №1 обязан привести с собой на выборы 4-5 друзей. Вместе они должны проголосовать, по заявлению Бадаева, за нужного кандидата. За какого именно кандидата нужно будет голосовать, главврач не уточнил.

После голосования каждому сотруднику нужно позвонить своему руководителю, а руководителей обязали посредством телефонного звонка докладывать о голосах лично Бадаеву. Данные о проголосовавших сотрудниках Областной клинической больницы затем должны будут отправиться в избирательный штаб для отчётности.

Как передаёт Ura.ru, получить сведения о том, какой именно избирательный штаб будет вести учёт проголосовавших медиков, не удалось. Сотрудники клиники, присутствующие при объявлении приказа, смогли записать слова главврача на диктофон. Журналисты обратились к Феликсу Бадаеву за комментариями. Он сослался на занятость, а после перестал отвечать на телефонные звонки.

Напомним, глава минздрава Свердловской области заявил, что руководители медучреждений обязаны обеспечить максимальную явку на выборах 10 сентября 2017 года.

 

 

 
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