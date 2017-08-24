Мужчина домогался школьницу в лифте дома в Екатеринбурге

В Екатеринбурге появился извращенец, который пристает к женщинам и детям в лифте. Сообщение об этом поступило 23 августа в 19:00 от родителей 16-летней девочки. Они рассказали, что подозрительный мужчина в лифте по адресу ул. Фрезеровщиков, 26 пытался потрогать их дочь.





По некоторым данным, извращенец не просто собирался потрогать подростка, а силой пытался затащить ее в лифт.





После опроса жителей дома был выявлен еще один факт домогательства – второй пострадавшей днем, 23 августа, стала женщина. Сейчас полицейские продолжают опрос жильцов дома и разыскивают нападавшего мужчину, пишет Наша Газета.