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Новости Нижнего Тагила

Мужчина домогался школьницу в лифте дома в Екатеринбурге

24 августа 2017, 17:00Добавить новость
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Полиция Екатеринбурга разыскивает сексуально озабоченного мужчину. Пока известно о двух случаях домогательств: жертвами стали 16-летняя девочка и женщина.

В Екатеринбурге появился извращенец, который пристает к женщинам и детям в лифте. Сообщение об этом поступило 23 августа в 19:00 от родителей 16-летней девочки. Они рассказали, что подозрительный мужчина в лифте по адресу ул. Фрезеровщиков, 26 пытался потрогать их дочь.

По некоторым данным, извращенец не просто собирался потрогать подростка, а силой пытался затащить ее в лифт.

После опроса жителей дома был выявлен еще один факт домогательства – второй пострадавшей днем, 23 августа, стала женщина. Сейчас полицейские продолжают опрос жильцов дома и разыскивают нападавшего мужчину, пишет Наша Газета.

 

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