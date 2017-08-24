Нашли дедушку, но другого: заблудившийся в лесу пенсионер спасён под Нижним Тагилом при поисках другого мужчины

Напомним, 20 августа в посёлке Северный в Нижнем Тагиле пропал 75-летний пенсионер. По предположению близких, страдающий сердечными заболеваниями пожилой мужчина мог направиться в лес за грибами.



По сей день о судьбе Михаила Власова ничего неизвестно, к его поискам подключились и полиция Нижнего Тагила, и поисковики. Последними накануне в лесу неожиданно был найден другой пенсионер, по его словам, блуждавший в лесу несколько суток.

На поиски Михаила Власова прибыли две группы поисковиков - «Лиза Алерт» и «Скорпион». Неподалёку от КПП химзавода в лесу мы оставили «ГАЗель» и приступили к поискам. На оклик из леса вышел пожилой мужчина, по возрасту сходный с разыскиваемым, но, оказалось, что это не он. Пенсионер сказал, что блуждал по лесу в течение 4-ёх суток. На «ГАЗели» его доставили в посёлок Северный, -- рассказал журналистам TagilCity.ru координатор поиска Игорь Гапонов из отряда «Скорпион».



Поисковики уточнили, что найденного мужчину никто не разыскивал, а его состояние здоровья не вызывало опасений, потому он просто вернулся домой по приезду в посёлок.



А операция по поиску Михаила Власова продолжается и по-прежнему нуждается в волонтёрах, которые помогли бы поисковикам в работе.



Напомним, ранее при поисках Александра Чумарина была спасена собака, провалившаяся в карьер шахты «Магнетитовая».