Капсула времени пропала в Красноуральске в день ее установки (ФОТО, ВИДЕО)

Памятная капсула, которую заложили 23 августа в Красноуральске Евгений Куйвашев и директор УГМК Андрей Козицын, тем же вечером пропала. Она была установлена во время торжественной церемонии в скульптуру, стилизованную под хоккейную шайбу.





Капсула была заложена на стройплощадке будущей ледовой арены «Молодость». Пропажа была обнаружена в 20:00 местным жителем, который обратился в ГУ МВД Свердловской области. Однако сотрудники полиции рассказали, что сообщений об акте вандализма к ним не поступало.





Глава администрации Красноуральска опроверг информацию о похищении капсулы. Он сообщил, что ее демонтировали из-за неверной установки – при закладке рабочие положили слишком много бетона. Скоро место приведут в порядок и капсулу вернут обратно, сообщает интернет-газета Znak.





Фото: интернет-газета Znak





Видео: интернет-газета Znak