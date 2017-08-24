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Новости Нижнего Тагила

Капсула времени пропала в Красноуральске в день ее установки (ФОТО, ВИДЕО)

24 августа 2017, 16:00Добавить новость
безопасность,бюджет,проверка,Свердловская область,спорт,хоккей,ледовая арена,капсула
Капсула была заложена для потомков на месте строящейся ледовой арены в Красноуральске.

Памятная капсула, которую заложили 23 августа в Красноуральске Евгений Куйвашев и директор УГМК Андрей Козицын, тем же вечером пропала. Она была установлена во время торжественной церемонии в скульптуру, стилизованную под хоккейную шайбу.

Капсула была заложена на стройплощадке будущей ледовой арены «Молодость». Пропажа была обнаружена в 20:00 местным жителем, который обратился в ГУ МВД Свердловской области. Однако сотрудники полиции рассказали, что сообщений об акте вандализма к ним не поступало.

Глава администрации Красноуральска опроверг информацию о похищении капсулы. Он сообщил, что ее демонтировали из-за неверной установки – при закладке рабочие положили слишком много бетона. Скоро место приведут в порядок и капсулу вернут обратно, сообщает интернет-газета Znak.

безопасность,бюджет,проверка,Свердловская область,спорт,хоккей,ледовая арена,капсула

Фото: интернет-газета Znak

Видео: интернет-газета Znak
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