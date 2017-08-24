| регистрация
Новости Нижнего Тагила

Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления разыскивается в Нижнем Тагиле

24 августа 2017, 22:35Добавить новость
Нижний Тагил,полиция,розыск,Свердловская область,Верхняя Пышма,преступление,Кировград
Полиция Кировграда разыскивает 65-летнего мужчину, которого подозревают в совершении особо тяжкого преступления. По информации правоохранительных органов, подозреваемый может находиться на территории Нижнего Тагила.

Сотрудники МО МВД России «Кировградское» объявили в розыск 65-летнего Жданова Александра Николаевича. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Рост мужчины составляет 160 см., телосложение худощавое, волосы тёмные.

Как передаёт ГУ МВД России по Свердловской области, подозреваемый может находиться на территории Нижнего Тагила или Верхней Пышмы. Любую информацию о местонахождении Жданова Александра Николаевича следует сообщать в отделение полиции Кировграда по телефонам: 8(343-57)3-24-58, 8(343-57)3-28-44, 89993682281.

© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , ,

Читайте также:

Ранее судимый сантехник из Нижнего Тагила «заминировал» кредитную организацию в Красноуральске
7 августа, 15:30
3 1
Двое пенсионеров пропали в Свердловской области (ФОТО)
5 августа, 09:00
0 1
Тагильчанин Александр Чумарин в день пропажи уехал на маршрутном такси: разыскиваются свидетели
3 августа, 13:30
19 2
1

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 735
Подписаться на новости