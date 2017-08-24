Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления разыскивается в Нижнем Тагиле

Сотрудники МО МВД России «Кировградское» объявили в розыск 65-летнего Жданова Александра Николаевича. Он подозревается в совершении особо тяжкого преступления. Рост мужчины составляет 160 см., телосложение худощавое, волосы тёмные.



Как передаёт ГУ МВД России по Свердловской области, подозреваемый может находиться на территории Нижнего Тагила или Верхней Пышмы. Любую информацию о местонахождении Жданова Александра Николаевича следует сообщать в отделение полиции Кировграда по телефонам: 8(343-57)3-24-58, 8(343-57)3-28-44, 89993682281.