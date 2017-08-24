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Новости Нижнего Тагила

Пьяный екатеринбуржец атаковал бригаду скорой помощи

24 августа 2017, 07:00Добавить новость
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В столице Урала на улице Крестинского, что на Ботанике, накануне нетрезвый человек напал на бригаду медиков.

О произошедшем порталу E1.ru рассказали очевидцы. Они уточнили, что пострадал водитель скорой помощи. Мужчина, управляющий спецавтомобилем, не ответил пьяному гражданину на вопрос, в какую квартиру приехала скорая. После этого злоумышленник напал на водителя, испортив ему форму.

Затем буйный человек попытался наброситься на врачей, но его скрутили врачи. Неравнодушные прохожие помогали удерживать хулигана до приезда наряда полиции.

Однако информация официальным источником была подтверждена не полностью. Так, в полиции Екатеринбурга рассказали, что сотрудники скорой лишь вызвали на место правоохранительные органы, чтобы нетрезвый мужчина не нарушал общественный порядок.

 
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