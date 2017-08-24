Семья из Екатеринбурга обвиняет подростка в изнасиловании их 6-летнего сына (ФОТО)

Екатеринбурженка ударила по щеке подозреваемого в изнасиловании ее 6-летнего сына подростка: за это женщине придется заплатить штраф.

6-летний Ваня (имя изменено) из Екатеринбурга часто болел, недавно перенес операцию. Чтобы поправить здоровье сына, его родители решили на лето переехать в Верхнюю Пышму, на свежий воздух.





По соседству с ними проживала многодетная семья, где воспитывались восемь детей. В дальнейшем они подружились с Ваней, вместе играли, гуляли, купались в надувном бассейне, который установили во дворе родители 6-летнего мальчика.





24 июня, в 17:30, соседская девочка пришла к Ване, чтобы позвать его в гости. Мать отпустила ребенка, а в 19 часов ее муж пришел с работы. На улице собирался дождь, и родители решили сходить за сыном.





Как рассказывает женщина, когда Ваня вышел, у него было такое выражение лица, как будто он что-то натворил. Мать стала расспрашивать сына, чем он занимался в гостях. Дальше мать вспоминает:





Говорил, что играли в театр, во что-то там ещё и «трахались». У меня глаза на лоб вылезли. В нашей семье такие слова вообще не произносятся. Начали спрашивать, кто такому научил. Он говорит, что это Саша (имя изменено), которому 14 лет. позвал в туалет и начал спрашивать, кто ему больше нравится: мальчики или девочки. Потом схватил его за руку и затащил в деревенский туалет. Закрыл двери, попросил моего снять штаны. Мой отказался, он сам ему снял. Нагнул и сделал своё дело. Ребёнку я своему верю.

Родители вернулись, и женщина в порыве ударила два раза по щеке Сашу. Его 17-летний брат попросил не заявлять в полицию, пообещав, что сам разберется с ним. Позднее он действительно поговорил с Сашей и сказал родителям потерпевшего мальчика, что избил брата.





Тем не менее, супруги вызвали полицию, которая приехала только через два часа. А через три дня были сделаны экспертизы потерпевшему ребенку и 14-летнему подростку. Cпециалист сделал заключение, что повреждений нет. Врачи зафиксировали только синяки на руках и ягодицах ребёнка. Зато тот же эксперт подтвердил, что на лице 14-летнего Саши есть следы побоев.





В отношении Светланы (имя изменено) было возбуждено административное дело. Назначен штраф в 5 000 рублей. Женщина утверждает, что она лишь дала пару пощечин обидчику своего сына. К тому же, она физически не могла ударить правой рукой по правой щеке подростку. Возможно, что эти синяки он получил при других обстоятельствах.





Фото: Е1.RU





Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Саши по статье «Насильственные действия сексуального характера». Ход расследования в СУ СКР по Свердловской области комментировать отказались, сообщает Е1.RU.