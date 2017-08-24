Житель Верхней Салды нанес производителям алкоголя ущерб в размере 1,3 млн рублей

Прокуратура в Верхней Салде направила в суд уголовное дело о незаконном обороте алкогольной продукции.

По версии следствия, обвиняемый осенью 2016 года приобрел заведомо контрафактную алкогольную продукцию, которая была разлита в бутылки с поддельными марками.





С целью получения прибыли мужчина продал часть контрафакта. На момент задержания у него в гараже оставалось еще 4,8 тыс. литров спиртного на сумму более 1 млн рублей.





Помимо этого, гражданин, используя чужие товарные знаки, причинил правообладателям ущерб в размере 1,3 млн рублей.