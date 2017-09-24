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Новости Нижнего Тагила

Фельдшеры ФАПа отказали в помощи травмированному и направили его в Серов

24 сентября 2017, 09:45Добавить новость
город,здоровье,медицина,помощь,Россия,Свердловская область,травма,Серов,фельдшер
В посёлке Красноглинный близ Серова мужчина получил серьёзную травму руки, однако не был принят местными медиками. Пострадавшего отправили в город.

Мужчина чинил автомобиль, как вдруг поскользнулся и упал с эстакады на руку. При падении он ободрал кожу и разрезал пальцы. По пути в больницу пострадавший даже терял сознание – настолько болезненная была рана.

Однако, пишет «Глобус», фельдшеры поселкового ФАПа после осмотра не смогли установить, какая это травма, поэтому направили его в Серов.

Больше всего родных пострадавшего возмутил даже не отказ от оказания первой помощи, а отсутствие спецмашины и специалиста для перевозки больного в городскую больницу.

Квалифицированные медики установили, что у мужчины не перелом, а разрыв мышц. Сейчас он проходит лечение.

 
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