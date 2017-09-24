Фельдшеры ФАПа отказали в помощи травмированному и направили его в Серов

Мужчина чинил автомобиль, как вдруг поскользнулся и упал с эстакады на руку. При падении он ободрал кожу и разрезал пальцы. По пути в больницу пострадавший даже терял сознание – настолько болезненная была рана.



Однако, пишет «Глобус», фельдшеры поселкового ФАПа после осмотра не смогли установить, какая это травма, поэтому направили его в Серов.



Больше всего родных пострадавшего возмутил даже не отказ от оказания первой помощи, а отсутствие спецмашины и специалиста для перевозки больного в городскую больницу.



Квалифицированные медики установили, что у мужчины не перелом, а разрыв мышц. Сейчас он проходит лечение.