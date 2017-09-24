Уголовное дело возбуждено по факту угроз из-за проката «Матильды»

Главным подозреваемым является лидер ХГ Александр Калинин, передает Ura.ru. Ранее сообщалось, что он был задержан.





В официальном представительстве ведомства пояснили, что активисты организации принуждали руководство кинотеатров к отказу от демонстрации фильма о Николае II и балерине Матильде Кшесинской. В противном случае, поступали угрозы причинением вреда зрителям и собственникам коммерческой организации.