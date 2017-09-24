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Новости Нижнего Тагила

Уголовное дело возбуждено по факту угроз из-за проката «Матильды»

24 сентября 2017, 09:30Добавить новость
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Министерство внутренних дел РФ возбудило уголовное дело против организации «Христианское государство». Причиной стало давление на кинотеатры страны из-за фильма «Матильда».

Главным подозреваемым является лидер ХГ Александр Калинин, передает Ura.ru. Ранее сообщалось, что он был задержан.

В официальном представительстве ведомства пояснили, что активисты организации принуждали руководство кинотеатров к отказу от демонстрации фильма о Николае II и балерине Матильде Кшесинской. В противном случае, поступали угрозы причинением вреда зрителям и собственникам коммерческой организации.

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