Скандал с земельными участками для многодетных семей разгорелся в Ирбите: людям предложили поселиться в лесу

В рамках выполнения федерального закона ирбитские чиновники предложили 315 многодетным семьям участки для строительства домов в лесу, сообщает Уральское бюро НТВ.

Набирает силу разгоревшийся скандал с предоставлением земельных участков многодетным семьям в Ирбите. Формально исполняя закон, власти выделили место под строительство жилья в поле или в лесу, в 10 км от города.





Средств у города недостаточно, чтобы предоставить многодетным семьям участки на земле, где бы имелась инфраструктура: так объяснил НТВ глава города Геннадий Агафонов.





3 года назад люди радовались, когда получили адреса своего нового места проживания. На бумаге здесь запланировано строительство целого поселка со своими школой, детским садом, торговым центром и парком отдыха. На самом же деле в этом месте пока можно встретить только диких зверей. Электричества и воды там нет, чтобы начать строительство или организовать подсобное хозяйство. Пробраться к месту трудно: туда нет дороги.





Формально указ Президента России был исполнен, очередь на жилье для многодетных семей сократилась. На самом же деле те, кто получил земельный участок в новом поселке, до сих пор ютятся в своих тесных квартирах и комнатах.