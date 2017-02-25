Студенты медицинского колледжа Нижнего Тагила побывали в музее пожарной охраны (ФОТО)

Будущие медики Нижнего Тагила посетили пожарно-техническую выставку, об этом сообщается на сайте ГУ МЧС Свердловской области.

Гостями выставки в музее пожарной охраны Нижнего Тагила стали студенты-первокурсники медицинского колледжа.





Мария Александровна Ганюшина провела для них экскурсию на тему пожарной охраны России и Нижнего Тагила.





Молодые люди слушали беседу экскурсовода с интересом, активно участвуя в ней: делились личными впечатлениями о случаях возникновения пожаров, задавали свои вопросы.





На выставке, которую посетили учащиеся колледжа, были представлены макеты конно-бочечного хода, первого пожарного автомобиля, появившегося в Нижнем Тагиле в 1929 году, а также первого пожарного депо, располагавшегося в центре города.





Диорама, которая поразила будущих медиков своими размерами, изображает крупный пожар, возникший на Базарной площади города в 1924 году. Студенты слушали также рассказы о боевых буднях огнеборцев в годы ВОВ и послевоенное время.





Фото: ГУ МЧС Свердловской области





Среди экспонатов выставки присутствовали предметы, привезенные с мест пожара. Вызвали интерес макеты, представляющие жилое помещение до и после пожара. Молодые люди вспомнили о правилах поведения в случае пожарной опасности.