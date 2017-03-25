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Новости Нижнего Тагила

Лучшие работники культуры были награждены премией Главы Нижнего Тагила (ФОТО)

25 марта 2017, 09:30Добавить новость
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В Нижнем Тагиле накануне состоялось торжественное награждение работников культуры. Вручение премий Главы города прошло в Драматическом театре, куда съехались специалисты сферы досуга, сотрудники музеев, а также творческие коллективы Нижнего Тагила.

Два коллектива стали победителями в номинации за творческие, научные работы в области различных сфер искусства, музейного и библиотечного дела. Это Нижнетагильский драмтеатра им. Д.Н.Мамина-Сибиряка за спектакль «Волшебная лампа Алладина», а также «Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» за проект «Зримые свидетели мира невидимого».

Творческие коллективы «Vi-style» и «Прима-Арт» получили награду за победу в номинации, посвященной самодеятельным успехам. В рамках Года кино они создали полюбившийся тагильчанам проект «Скрипка играет в кино».

 

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Фото: официальный сайт Нижнего Тагила


Сергей Носов пожелал представителям этой отрасли творческого вдохновения и успехов. Он поблагодарил все коллективы за развитие художественных промыслов и направлений, передает пресс-служба администрации города.

 

Культура – важная составная часть нашей жизни. Неслучайно еще Демидовы особое внимание уделяли развитию художественных промыслов, открытию библиотек и театров. Для работы с душой, созидательного труда культура необходима, -- сказал мэр.

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