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Новости Нижнего Тагила

Денежные компенсации для ветеранов Свердловской области увеличили до 2 000 рублей

25 июля 2017, 14:05Добавить новость
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С 1 августа 2017 года вступят в силу изменения Закона «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

В Свердловской области подписал документ об изменениях, внесенных в Закон о социальных выплатах ветеранам.

Согласно ему, теперь социальная поддержка будет оказываться бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности.

Один раз в два года при наличии медицинских показаний они смогут получать бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение или денежную компенсацию в размере 2 000 рублей, сообщает «Областная газета».

Такие же социальные выплаты получат женщины-участницы ВОВ, не имеющие инвалидности, работники тыла и граждане, награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд.

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