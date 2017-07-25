Денежные компенсации для ветеранов Свердловской области увеличили до 2 000 рублей

С 1 августа 2017 года вступят в силу изменения Закона «О социальной поддержке ветеранов в Свердловской области».

В Свердловской области подписал документ об изменениях, внесенных в Закон о социальных выплатах ветеранам.





Согласно ему, теперь социальная поддержка будет оказываться бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, не имеющим инвалидности.





Один раз в два года при наличии медицинских показаний они смогут получать бесплатную путёвку на санаторно-курортное лечение или денежную компенсацию в размере 2 000 рублей, сообщает «Областная газета».





Такие же социальные выплаты получат женщины-участницы ВОВ, не имеющие инвалидности, работники тыла и граждане, награждённые орденами и медалями СССР за самоотверженный труд.