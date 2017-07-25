6 миллионов рублей задолжал Екатеринбургский завод по производству карт и глобусов своим работникам

Следственный комитет Свердловской области начал проверку документации фабрики с целью установления виновных и причин задержки выплат. Всего за год руководство компании задолжало сотрудникам 6 миллионов рублей, сообщает ЕТВ.



«Уральская картографическая фабрика» не впервые оказывается под вниманием следователей. Ранее руководство компании обвиняли в сокрытии более трёх миллионов рублей.



Следственный комитет и прокуратура области теперь проявляют пристальное внимание к задержкам зарплат со стороны работодателей. Напомним, что во время визита в Екатеринбург Владимир Путин обратил внимание главы области и правохранительных органов на задержки зарплат сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.