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Бизнес в Нижнем Тагиле

6 миллионов рублей задолжал Екатеринбургский завод по производству карт и глобусов своим работникам

25 июля 2017, 19:50Добавить новость
деньги,Екатеринбург,нарушение,проверка,прокуратура,Свердловская область,зарплата,задержка,работники
Работники «Уральской картографической фабрики» в Екатеринбурге не получают зарплату с января 2016 года по июнь 2017-ого.  Руководство фабрики должно выплатить заработную плату 55 сотрудникам.

Следственный комитет Свердловской области начал проверку документации фабрики с целью установления виновных и причин задержки выплат. Всего за год руководство компании задолжало сотрудникам 6 миллионов рублей, сообщает ЕТВ.

«Уральская картографическая фабрика» не впервые оказывается под вниманием следователей. Ранее руководство компании обвиняли в сокрытии более трёх миллионов рублей.

Следственный комитет и прокуратура области теперь проявляют пристальное внимание к задержкам зарплат со стороны работодателей. Напомним, что во время визита в Екатеринбург Владимир Путин обратил внимание главы области и правохранительных органов на задержки зарплат сотрудникам Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий.

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