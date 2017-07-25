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Новости Нижнего Тагила

Глава Верховного суда и детский омбудсмен Кузнецова обсудили защиту прав детей в судах общей юрисдикции в России

25 июля 2017, 07:30Добавить новость
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Детский омбудсмен Анна Кузнецова и Председатель Верховного Суда Вячеслав Лебедев накануне обсуждали вопросы участия института Уполномоченных по правам ребенка в судебных заседаниях на территории РФ для защиты интересов детей.

Представители ведомств приняли решение о взаимодействии не только для обмена информацией по тем или иным прецедентам, но о защите прав несовершеннолетнего региональными омбудсменами на судебных заседаниях.

В адрес детского омбудсмена за период работы поступило около 300 повесток из судов различных регионов и в судебные органы в интересах несовершеннолетних было направлено 115 письменных заключений, -- сообщили в пресс-службе Уполномоченного по правам ребенка.

 

Так, представители региональных институтов в Краснодарском крае только за минувшие годы посетили 1158 судебных процессов по 484 гражданским делам. В Тамбовской области за пять лет деятельности регионального ведомства прошло 150 судов с участием представителей детской защиты. Это позволило сделать вывод о полностью оправданной практике участия института омбудсмена в судах общей юрисдикции, передает РАПСИ.

Помимо этой темы Лебедев и Кузнецова поговорили о возможности распространения на территории России специализированных судов, которые могут рассматривать различные дела - уголовные, гражданские и административные - одним из участников которых являются дети.

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