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Новости Нижнего Тагила

Молодые сотрудники полиции Нижнего Тагила получили первые специальные звания (ФОТО)

25 июля 2017, 07:00Добавить новость
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В Нижнем Тагиле молодым сотрудникам полиции были присвоены первые офицерские специальные звания.

Награждение произошло по окончании утреннего совещания под руководством врио начальника ММУ «Нижнетагильское» полковника полиции Константина Мальцева, рассказали в пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле.

Звание «младший лейтенант полиции» получила инспектор ППС Татьяна Гореликова, оперуполномоченные Евгений Истомин, Анастасия Ламтева, Александр Николаев и Сергей Соседков.

 

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Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

 

Также первые офицерские звания получили участковые уполномоченные отдела полиции №17 Анастасия Маючей и Даниил Широких, и инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Максим Романов. Первое специальное звание «младший лейтенант внутренней службы» присвоено инженеру отдела информационных технологий Константину Зятикову. А так же звание «младший лейтенант юстиции» получили Елена Юрьева и Никита Тюрин.


Полковник Мальцев поручил наставникам помогать молодым полицейским. А тех, кому были выданы новые погоны, врио начальника призвал нести долг с честью, качественно и «дослужиться минимум до полковников».

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