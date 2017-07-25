Молодые сотрудники полиции Нижнего Тагила получили первые специальные звания (ФОТО)

Награждение произошло по окончании утреннего совещания под руководством врио начальника ММУ «Нижнетагильское» полковника полиции Константина Мальцева, рассказали в пресс-службе МВД в Нижнем Тагиле.



Звание «младший лейтенант полиции» получила инспектор ППС Татьяна Гореликова, оперуполномоченные Евгений Истомин, Анастасия Ламтева, Александр Николаев и Сергей Соседков.

Фото: пресс-служба полиции Нижнего Тагила

Также первые офицерские звания получили участковые уполномоченные отдела полиции №17 Анастасия Маючей и Даниил Широких, и инспектор дорожно-патрульной службы ГИБДД Максим Романов. Первое специальное звание «младший лейтенант внутренней службы» присвоено инженеру отдела информационных технологий Константину Зятикову. А так же звание «младший лейтенант юстиции» получили Елена Юрьева и Никита Тюрин.



Полковник Мальцев поручил наставникам помогать молодым полицейским. А тех, кому были выданы новые погоны, врио начальника призвал нести долг с честью, качественно и «дослужиться минимум до полковников».