Прокуратура взяла на контроль дело о незаконном изъятии автомобиля и оставлению в опасности на трассе близ Нижнего Тагила жительницы пос. Баранчинский

Проверка прокуратуры инициирована по факту противоречащего правилам изъятия автомобиля и оставления в опасности кормящей матери на трассе недалеко от Нижнего Тагила.

Напомним, 11 июля сотрудники ГИБДД г.Кушва самостоятельно, будучи не вписанными в полис ОСАГО, доставили изъятый у жительницы пос. Баранчинский Светланы автомобиль на штрафстоянку. Молодую женщину, кормящую мать 2-х недельного ребенка, оставили на трассе.





Со слов женщины, первичное обращение по телефону в местные отдел ГИБДД и прокуратуру не дали результатов, ее и супруга не захотели слушать.





Сейчас женщина боится, что после случившегося в их маленьком поселке сотрудники ГИБДД не дадут спокойно передвигаться по дорогам и получить вновь права, которые на момент изъятия авто были просрочены.





Спустя неделю после публикации статьи редакция TagilCity.ru получила письменный ответ из прокуратуры г.Кушва за подписью прокурора старшего советника юстиции Владимира Солодухина. Прокуратура сообщает, что не получала письменных жалоб от Светланы и ее супруга.





Жительница поселка Баранчинский Светлана О. и ее супруг в прокуратуру г.Кушва с письменными жалобами и заявлениями по факту действий сотрудников ДПС ГИБДД МО МВД России «Кушвинский» о составлении протокола об административном правонарушении, отстранении от управления автомобилем и изъятия автомобиля, не обращалась, -- следует из текста письма.

В настоящее время прокуратурой г.Кушва по публикациям в СМИ данной информации проводится проверка. По результатам проверки и выявления факта нарушений законодательства в действиях сотрудников ДПС ГИБДД будут приняты меры прокурорского реагирования, -- сообщает в письме Владимир Солодухин, прокурор г. Кушва.

Сама Светлана в разговоре с журналистом TagilCity.ru поделилась, что накануне прокурор приходил к ней домой, беседовал и обещал разобраться в ситуации.





Напомним, ранее по факту Управлением ГИБДД Свердловской области назначено проведение служебной проверки в отношении сотрудников ГИБДД г. Кушва Свердловской области.

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