Заключенные в ИК-5 в Нижнем Тагиле объявили голодовку и требуют свидания с женами-мусульманками

В Нижнем Тагиле в ИК-5 заключенные объявили голодовку. По предварительным данным, в акции принимают участие 70 человек.

Как пишет «УралИнформБюро», официально подтвердили, что в акции принимают участие только 15 человек. Однако неофициальные источники сообщают, что голодающих намного больше.





В пресс-службе ГУФСИН пояснили, что заключенные требуют разрешить им общаться на родном языке и видеться со всеми женами. У некоторых, заметим, вера позволяет иметь более одной супруги.





Голодающие изолированы от других осужденных, с ними работают врачи. По факту ЧП организована прокурорская проверка.