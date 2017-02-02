2,2 млн рублей задолжал оздоровительный центр Новоуральска своим работникам

С января по июнь 2017 года руководство санатория «Зелёный мыс» не выплачивало своим сотрудникам заработной платы. Задолженность организации в 2,2 миллиона рублей образовалась перед работниками.



Пресс-служба прокуратуры Свердловской области сообщает, что по итогам проверки в отношении директора возбуждено административное дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ. По итогам рассмотрения материалов дела, руководителя санатория обязали выплатить штраф в размере 20 000 рублей.



Также по материалам проверки следственные органы возбудили уголовное дело по части 1 статьи 145 УК РФ «Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы». Максимальным наказанием по этой статье является лишение свободы на срок до 1 года или штраф в размере 120 000 рублей.