| регистрация
Новости Нижнего Тагила

542 дома не готовы к пуску тепла в Свердловской области

25 августа 2017, 06:30Добавить новость
город,Екатеринбург,жкх,ремонт,Россия,Свердловская область,капремонт,отопление,вице-губернатор
В Свердловской области более пяти сотен многоквартирных домов не готовы к пуску отопления по причине проходящего в них капремонта.

Об этом стало известно на совещании у вице-губернатора Сергея Швиндта. Он сообщил, что в нынешнем году в программу капитального ремонта вошли 2447 домов, 1186 из которых нуждаются в замене систем водоснабжения.

Эти работы выполнены лишь в 644 домах. Остальные 542 дома к пуску тепла не готовы, пишет Новый день.

Тем не менее, Сергей Швиндт обнадёжил: к середине сентября, когда начнут включать отопление, ремонтные работы планируется завершить.

 
© TagilCity.ru
Подписаться на новости в личных сообщениях
Сняли на фото или видео интересное происшествия или мероприятия? Произошло важное событие? Сообщите новость редакции TagilCity.ru!
Сообщить новость
Контакты редакции:
Нижний Тагил, ул. Папанина, 7
+7(3435) 499-334
метки , , , , , , , ,

Читайте также:

1366 домов будут отремонтированы в Екатеринбурге за ближайшие три года
8 августа, 08:30
0 0
Семь саморегулируемых организаций займутся капремонтом домов в Свердловской области
8 августа, 07:30
1 0
Отопительный сезон стартует в Нижнем Тагиле с 18 сентября
23 августа, 07:30
2 0

Lentainform

Загрузка...
Пожалуйста, или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
 
Показов: 51
Подписаться на новости