542 дома не готовы к пуску тепла в Свердловской области

Об этом стало известно на совещании у вице-губернатора Сергея Швиндта. Он сообщил, что в нынешнем году в программу капитального ремонта вошли 2447 домов, 1186 из которых нуждаются в замене систем водоснабжения.



Эти работы выполнены лишь в 644 домах. Остальные 542 дома к пуску тепла не готовы, пишет Новый день.





Тем не менее, Сергей Швиндт обнадёжил: к середине сентября, когда начнут включать отопление, ремонтные работы планируется завершить.