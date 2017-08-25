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Новости Нижнего Тагила

80 тонн цветов прилетели в Екатеринбург на двух самолетах: в партии найден опасный вредитель (ФОТО)

25 августа 2017, 19:30Добавить новость
Екатеринбург,здоровье,праздник,проверка,школьники,экология,цветы
Из Голландии в аэропорт Кольцово доставили более миллиона цветов. Некоторые из них заражены.

Аэропорт «Кольцово»  в Екатеринбурге 25 августа принял большую партию цветов из Голландии весом более 80 тонн. Поставка приурочена к 1 сентября и была доставлена на двух самолетах.

 

Сотрудники аэропорта проверили более миллиона цветов на предмет заражения. Вредителей нашли в 60 герберах и 220 хризантемах. Они были повреждены калифорнийским трипсом – самым опасным вредителем. Болезнь распространяется мгновенно, поэтому зараженные цветы необходимо сразу сжигать.

 

После проведения полного таможенного осмотра и уничтожения зараженных экземпляров цветы отправятся на полки екатеринбургских магазинов, пишет интернет-газета Znak.

Екатеринбург,здоровье,праздник,проверка,школьники,экология,цветыЕкатеринбург,здоровье,праздник,проверка,школьники,экология,цветы

Фото: интернет-газета Znak

 
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Комментарии (1)
znoqug4s 25.08.2017 19:51:03 #
Xoчу пoдeлитьcя cвoeй историeй, я давнo пытaлaсь пoxудeть (сидeла на диeтах, приниmала прeпараты), нo килогpаммы cнoва вoзвращалиcь, пoкa нe пoпробoвaлa уникaльный инновациoнный комплeкc. Hиkoгда нe вeрила в тaкиe прeпараты, но c пoмощью егo я зa двe нeдeли cбрocилa 7 кг. и бeз cпoртa и диeт и килoграммы не вeрнулись. A вычитaлa о нeм здecь (кcтaти ceйчаc нa негo бeшеная aкция! He пpoпуcтитe), пoчитайтe oбязательнo.P.s.извиниТe за cпам --- ссылка
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