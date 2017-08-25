80 тонн цветов прилетели в Екатеринбург на двух самолетах: в партии найден опасный вредитель (ФОТО)

Аэропорт «Кольцово» в Екатеринбурге 25 августа принял большую партию цветов из Голландии весом более 80 тонн. Поставка приурочена к 1 сентября и была доставлена на двух самолетах.

Сотрудники аэропорта проверили более миллиона цветов на предмет заражения. Вредителей нашли в 60 герберах и 220 хризантемах. Они были повреждены калифорнийским трипсом – самым опасным вредителем. Болезнь распространяется мгновенно, поэтому зараженные цветы необходимо сразу сжигать.

После проведения полного таможенного осмотра и уничтожения зараженных экземпляров цветы отправятся на полки екатеринбургских магазинов, пишет интернет-газета Znak.





Фото: интернет-газета Znak