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Новости Нижнего Тагила

Четвертый в России универсальный центр для мигрантов открылся в Екатеринбурге (ФОТО)

25 августа 2017, 19:00Добавить новость
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Приехавшие в Свердловскую область иностранцы смогут пройти медицинский осмотр и получить все документы в одном месте.

25 августа в Екатеринбурге прошло открытие универсального миграционного центра. Теперь иностранцы смогут пройти медицинский осмотр и получить все документы в одном месте. Это четвертый подобный центр в России: аналогичные организации ранее появились в Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

В помещении будут работать 50 окон для приема посетителей, лифт для людей с ограниченными возможностями, комната отдыха, автоматы с напитками и консультационный пункт. Чуть позже будет оборудован медицинский кабинет, где можно будет сдать анализы и сделать флюорографию.

 

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Общая площадь центра составит 2 000 квадратных метров, в день сотрудники смогут принимать до 400 человек. Для безопасности по периметру здания установлено 58 камер видеонаблюдения, еще 5 появится внутри.

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Фото: Е1.RU

Сразу после открытия центр заполонили десятки мигрантов. Здание располагается рядом с жилыми домами, и их жильцы против такого опасного соседства, пишет Е1.RU. Они стараются лишний раз не выходить из дома с детьми, ссылаясь на толпы мигрантов, которые сидят на лавочках во дворах и плюют на детских площадках.

 

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