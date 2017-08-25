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Новости Нижнего Тагила

Екатеринбурженка впустила в квартиру сантехников только после вмешательства полиции: до этого жители оставались без воды (ФОТО)

25 августа 2017, 17:35Добавить новость
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Только при помощи полиции удалось уговорить хозяйку жилья в Екатеринбурге открыть квартиру и предоставить коммунальщикам возможность восстановить в доме подачу горячей и холодной воды по стояку.

Часть многоэтажки на Заводской в уральской столице осталась без холодной и горячей воды. Для совершения ремонтных работ сантехникам нужно было проникнуть в одну из квартир, чтобы восстановить водоснабжение.

Хозяйка этой квартиры по каким-то своим соображениям не хотела коммунальщикам открывать дверь, из-за чего жители дома оставались без воды, сообщает «Наша газета».

Управляющая компания обратилась в суд и добилась разрешения на ремонт стояков в ее жилище, но и после этого женщина не открывала дверь. Был вызван участковый, который зачитал женщине постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о доступе в квартиру.

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Фото: «Наша газета»

После долгих переговоров он смог убедить женщину открыть коммунальщикам дверь. В итоге сантехники произвели необходимые работы и вернули жителям воду. 

Напомним, под Нижним Тагилом совсем недавно целый поселок оставался без воды на протяжении нескольких дней

 

 

 
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