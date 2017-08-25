Екатеринбурженка впустила в квартиру сантехников только после вмешательства полиции: до этого жители оставались без воды (ФОТО)

Часть многоэтажки на Заводской в уральской столице осталась без холодной и горячей воды. Для совершения ремонтных работ сантехникам нужно было проникнуть в одну из квартир, чтобы восстановить водоснабжение.
Хозяйка этой квартиры по каким-то своим соображениям не хотела коммунальщикам открывать дверь, из-за чего жители дома оставались без воды, сообщает «Наша газета».
Управляющая компания обратилась в суд и добилась разрешения на ремонт стояков в ее жилище, но и после этого женщина не открывала дверь. Был вызван участковый, который зачитал женщине постановление о возбуждении исполнительного производства и требование о доступе в квартиру.
Фото: «Наша газета»
После долгих переговоров он смог убедить женщину открыть коммунальщикам дверь. В итоге сантехники произвели необходимые работы и вернули жителям воду.
Напомним, под Нижним Тагилом совсем недавно целый поселок оставался без воды на протяжении нескольких дней.