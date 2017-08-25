Екатеринбурженка отсудила у дорожников более 250 000 рублей за пробитое колесо

В декабре 2016 года жительница Екатеринбурга отправилась в Туринск на своем автомобиле и в центре дорожной полосы заметила торчащую арматуру. Вовремя притормозить женщина не смогла и наехала на препятствие.





Выехавшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали отрезок металлического прута. У автомобиля было пробито колесо, повреждения эксперты оценили в 285 131 рубль. Екатеринбурженка отправилась в суд с иском к АО «Свердловскавтодор» о возмещении причиненного ущерба. Представитель ответчика утверждал, что в аварии она виновата сама, так как при движении превысила скорость.





Суд признал вину дорожников на 80%. С автодора в итоге взыскали 256 544 рубля, в том числе стоимость ущерба, расходы на диагностику автомобиля и экспертную оценку, сообщает Новый День.