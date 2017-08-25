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Новости Нижнего Тагила

Хабаровские живодеры получили наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4 лет

25 августа 2017, 12:30Добавить новость
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В Хабаровске был оглашен приговор двум девушкам и молодому человеку, прославившимся на всю страну видеотрансляциями убийств животных.

По решению суда, молодые люди признаны виновными в жестоком обращении с животными, оскорблении чувств верующих, разбое и разжигании вражды.

Участникам преступной группы назначено наказание от 3 до 4 лет лишения свободы.

До суда все трое находились под стражей, пишет РИА «Новости».

Напомним, жестокость по отношению к животным в РФ набирает обороты и перерастает в акты самосуда из-за несовершенства законодательства в данной сфере

 
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