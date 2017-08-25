Хабаровские живодеры получили наказание в виде лишения свободы сроком от 3 до 4 лет

В Хабаровске был оглашен приговор двум девушкам и молодому человеку, прославившимся на всю страну видеотрансляциями убийств животных.

По решению суда, молодые люди признаны виновными в жестоком обращении с животными, оскорблении чувств верующих, разбое и разжигании вражды.





Участникам преступной группы назначено наказание от 3 до 4 лет лишения свободы.





До суда все трое находились под стражей, пишет РИА «Новости».





Напомним, жестокость по отношению к животным в РФ набирает обороты и перерастает в акты самосуда из-за несовершенства законодательства в данной сфере.